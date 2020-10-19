В Естонії коаліція під загрозою через скандал довкола гомофобних заяв глави МВС

Націоналістична ультраправа партія EKRE (Консервативна народна партія Естонії), до якої належить глава МВС Естонії Март Хельме, погрожує розпадом урядової коаліції, якщо його примусять піти з посади за гомофобні висловлювання.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це заявив її лідер Мартін Хельме - міністр фінансів та син Марта Хельме, засновника та колишнього лідера EKRE.

Він сказав, що реакція прем’єра та Центристської партії на висловлювання Марта Хельме "підняла питання" про довіру до них як до партнерів.

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"Наш партнер у коаліції в особі лідера усієї партії завдав нам удару у спину щодо одного з ключових для нас питань. Те, що вони це зробили - це їхнє свідоме рішення", - заявив Хельме-молодший.

Він заявив, що EKRE не збирається відкликати Хельме-старшого з посади міністра внутрішніх справ, а якщо його до цього змусять прем’єр або парламент - партія вийде з коаліції.

"Зараз вже другорядне питання, чи прем’єр довіряє міністру внутрішніх справ. Головне питання - чи наша партія довіряє прем’єру, тому що прем’єр і його партія зумисно завдали нам удару зі спини", - заявив Мартін Хельме.

Водночас, запевнив він, EKRE не хоче розпаду коаліції і прагне знайти вихід із ситуації. При цьому Хельме-молодший додав, що неприйнятно тиснути на EKRE, змушуючи її відступитися від ідеї захисту традиційної родини.

Юрі Ратас після цих слів Хельме-молодшого у коментарі ЗМІ визнав, що в країні справді виникла політична криза, але не відмовився від своєї позиції. "Я не можу погодитися з тим, що когось можна висилати з Естонії за сексуальну орієнтацію, колір шкіри, належність до політичної партії, релігії чи ще з якихось причин. Це у будь-якому разі неприйнятно", - сказав він.

Скандал довкола гомофобних висловлювань Хельме-старшого здійнявся після публікації його інтерв’ю виданню Deutsche Welle 16 жовтня. Хельме у ньому відкрито сказав, що "недружньо" ставиться до сексуальних меншин та порадив естонцям із гомосексуальною орієнтацією "втікати до Швеції, де у них буде все і на них там будуть більш дружньо дивитися".

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд обурилася його словами та натякнула, що після цього Хельме має піти у відставку. Своє обурення висловив також прем’єр Юрі Ратас.





