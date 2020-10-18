Президентка Естонії хоче відставки глави МВС через його гомофобні висловлювання

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд обурилася гомофобними заявами міністра внутрішніх справ, лідера ультраправої партії EKRE Марта Хельме, та натякнула, що після цього він має піти у відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Я не розумію відкритої ворожості глави МВС Марта Хельме щодо нащого суспільства, адже ми говоримо про власних співгромадян - наших поліцейських та вчителів, наших митців та архітекторів, сусідів, колег, друзів. Вони є інакшими, але все одно нашими співгромадянами. Класифікувати їх як "правильних" і "неправильних", ділити на "нас" і "їх" за сексуальною орієнтацією, кольором шкіри чи іншими ознаками - неприйнятно і суперечить духу нашої Конституції", - заявила президент.

Вона додала, що обурена чути такі слова від представника уряду, для якого "людіська гідність громадян Естонії менш важлива, ніж його право користуватися посадою, щоб принижувати інших".

Керсті Кальюлайд натякнула, що очікує відставки міністра за його слова.

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"Народ Естонії заслуговує кращого. Я також обговорила це питання з прем’єр-міністром і пояснила йому свою позицію", - сказала вона.

Cловами Хельме обурився і прем'єр Юрі Ратас, зазначивши, що це завдає шкоди коаліції.

Висловлювання Марта Хельме з’явилися в його інтерв’ю Deutsche Welle, оприлюдненому 16 жовтня, коли він говорив про намір референдуму про визначення шлюбу як союзу чоловіка і жінки.

Він відкрито відповів на запитання журналіста, що "недружньо" ставиться до сексуальних меншин та порадив естонцям із гомосексуальною орієнтацією "втікати до Швеції, де у них буде все і на них там будуть більш дружньо дивитися".

"Це не гомофобія. Я б сказав, що люди, які вважають, що такий референдум не потрібен - гетерофоби. Вони лізуть у ліжко до гетеросексуальних людей. Це вони лізуть у наші справи, а не навпаки. Якщо вони можуть поширювати свою пропаганду, ми можемо протидіяти іншою пропагандою", - сказав Март Хельме.

У травні цього року Март Хельме, говорячи про сезонних працівників з України, заявив, що "не можна обміняти державу на кілька тонн полуниці" -

у відповідь на звернення фермерів з проханням скасувати обмеження на ввезення робочої сили з-за кордону.