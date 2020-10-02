ЄС поки не запроваджуватиме санкції проти Лукашенка

Самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка немає в санкційному переліку Європейського Союзу.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель після саміту ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

"Александра Лукашенка немає в нинішньому списку. Але ми будемо стежити за розвитком ситуації" - сказав Мішель.

За інформацією європейських дипломатів, Лукашенка можуть внести у чорний список пізніше, якщо він відмовиться вступати у переговори з опозицією.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті відкрили шлях до затвердження санкцій щодо чиновників режиму Александра Лукашенка після того як Кіпр погодився зняти своє вето.

Кіпр протягом декількох тижнів відмовлявся схвалювати санкції щодо Білорусі, якщо інші держави-члени не погодяться розширити чорний список проти Туреччини через її розвідку природного газу в Східному Середземномор'ї.