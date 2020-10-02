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ЕС пока не будет вводить санкции против Лукашенко

Пятница, 2 октября 2020, 08:59

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко нет в санкционном перечне Европейского Союза.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель после саммита ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

"Александра Лукашенко нет в нынешнем списке. Но мы будем следить за развитием ситуации", - сказал Мишель.

По информации европейских дипломатов, Лукашенко могут внести в черный список позже, если он откажется вступать в переговоры с оппозицией.

Напомним, лидеры ЕС на саммите открыли путь к утверждению санкций в отношении чиновников режима Александра Лукашенко после того как Кипр согласился снять свое вето.

Кипр в течение нескольких недель отказывался одобрять санкции в отношении Беларуси, если другие государства-члены не согласятся расширить черный список против Турции за ее разведку природного газа в Восточном Средиземноморье.

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