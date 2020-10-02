Лідери ЄС досягли згоди щодо санкцій проти режиму Лукашенка, Кіпр зняв вето

Лідери ЄС на саміті відкрили шлях до затвердження санкцій щодо чиновників режиму Александра Лукашенка після того як Кіпр погодився зняти своє вето.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Санкції полягають у заморожуванні активів і забороні на поїздки приблизно 40 білоруських чиновників, причетних до фальсифікацій на виборах і до розгону протестувальників після голосування. Ці заходи будуть прийняті відразу ж, заявив журналістам голова саміту ЄС Шарль Мішель.

В той же час ЄС поки не запроваджуватиме санкції проти самого Александра Лукашенка.

27 національних лідерів досягли прориву у справі санкцій в перші години п'ятниці, коли Кіпр скасував своє вето на це рішення.

"Ми сьогодні прийняли рішення ввести санкції проти Білорусі. Це чіткий сигнал, який ми посилаємо. Ми заслуговуємо довіри", - сказав Мішель після засідання.

Кіпр протягом декількох тижнів відмовлявся схвалювати санкції щодо Білорусі, якщо інші держави-члени не погодяться розширити чорний список проти Туреччини через її розвідку природного газу в Східному Середземномор'ї. Інші уряди, включаючи Німеччину, побоювалися провокувати президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який відіграє ключову роль у стримуванні нелегальної міграції в Європу.

На саміті лідери ЄС звинуватили Туреччину у порушенні міжнародного права через бурові роботи у Східному Середземномор’ї і заявили, що залишають за собою можливість запровадження санкцій.