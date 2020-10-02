Прем’єрка Фінляндії за те, щоб ЄС включив Лукашенка у санкційний список
Прем’єрка Фінляндії Санна Марін вважає, що ЄС слід запровадити санкції і проти самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.
Лідери Євросоюзу минулої ночі погодили санкції проти Білорусі. У "чорний список" потрапили близько 40 офіційних осіб. Александра Лукашенка серед них, однак, немає.
Санна Марін задоволена, що лідери зуміли досягти згоди з білоруського питання.
Водночас вона зазначила, що було б обґрунтовано включити і Лукашенка в санкційний список.
За словами глави фінського уряду, Лукашенко не виявив жодної готовності знайти рішення, яке дозволило б країні вийти з кризи.
"Ми хочемо підтримати народ Білорусі в його боротьбі за демократичне майбутнє", - заявила Марін.
За її словами, ЄС посилає Білорусі сигнал про сильну підтримку громадянському суспільству, а також про те, що в країні необхідно провести чесні повторні вибори з присутністю міжнародних спостерігачів.
Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС буде стежити за розвитком ситуації в Білорусі і відповідно до цього прийматиме рішення щодо санкцій проти Лукашенка.
За інформацією європейських дипломатів, Лукашенка можуть внести у чорний список пізніше, якщо він відмовиться вступати у переговори з опозицією.