Премьер Финляндии выступила за то, чтобы ЕС включил Лукашенко в санкционный список

Премьер Финляндии Санна Марин считает, что ЕС следует ввести санкции и против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Лидеры Евросоюза минувшей ночью согласовали санкции против Беларуси. В "черный список" попали около 40 официальных лиц. Александра Лукашенко среди них, однако, нет.

Санна Марин довольна, что лидеры сумели достичь согласия по белорусскому вопросу.

В то же время она отметила, что было бы обоснованно включить и Лукашенко в санкционный список.

По словам главы финского правительства, Лукашенко не проявил никакой готовности найти решение, которое позволило бы стране выйти из кризиса.

"Мы хотим поддержать народ Беларуси в его борьбе за демократическое будущее", - заявила Марин.

По ее словам, ЕС посылает Беларуси сигнал о сильной поддержке гражданскому обществу, а также о том, что в стране необходимо провести честные повторные выборы с присутствием международных наблюдателей.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС будет следить за развитием ситуации в Беларуси и в соответствии с этим принимать решение о санкциях против Лукашенко.

По информации европейских дипломатов, Лукашенко могут внести в черный список позже, если он откажется вступать в переговоры с оппозицией.