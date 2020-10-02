Премьер Финляндии выступила за то, чтобы ЕС включил Лукашенко в санкционный список
Премьер Финляндии Санна Марин считает, что ЕС следует ввести санкции и против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.
Лидеры Евросоюза минувшей ночью согласовали санкции против Беларуси. В "черный список" попали около 40 официальных лиц. Александра Лукашенко среди них, однако, нет.
Санна Марин довольна, что лидеры сумели достичь согласия по белорусскому вопросу.
В то же время она отметила, что было бы обоснованно включить и Лукашенко в санкционный список.
По словам главы финского правительства, Лукашенко не проявил никакой готовности найти решение, которое позволило бы стране выйти из кризиса.
"Мы хотим поддержать народ Беларуси в его борьбе за демократическое будущее", - заявила Марин.
По ее словам, ЕС посылает Беларуси сигнал о сильной поддержке гражданскому обществу, а также о том, что в стране необходимо провести честные повторные выборы с присутствием международных наблюдателей.
Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС будет следить за развитием ситуации в Беларуси и в соответствии с этим принимать решение о санкциях против Лукашенко.
По информации европейских дипломатов, Лукашенко могут внести в черный список позже, если он откажется вступать в переговоры с оппозицией.