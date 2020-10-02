Лікар Трампа розповів, як він почувається після зараження коронавірусом

Лікар президента США Дональда Трампа Шон Конлі зробив заяву про стан здоров’я американського лідера після того, як стало відомо про його зараження коронавірусом.

Текст заяви оприлюднило агентство AP, повідомляє "Європейська правда".

"Президент і перша леді в даний час почуваються добре і планують залишатися вдома в Білому домі під час свого одужання", - заявив він.

"Медична команда Білого дому і я будемо здійснювати пильне спостереження, і я ціную підтримку, надану деякими з найвидатніших медичних фахівців і установ нашої країни. Будьте певні, я очікую, що президент продовжить виконувати свої обов'язки без збоїв під час одужання, і я триматиму вас в курсі будь-яких майбутніх подій", - йдеться у заяві лікаря.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що він і перша леді Меланія Трамп отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

Позитивний тест Трампа з'явився всього через кілька годин після того, як Білий дім оголосив, що старший помічник Хоуп Хікс захворіла після кількох поїздок з президентом на цьому тижні.

Трамп заразився коронавірусом за місяць до президентських виборів 3 листопада.