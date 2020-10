Трамп і його дружина заразилися коронавірусом

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це Трамп написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ввечері перша леді і я отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Ми негайно почнемо наш карантин і процес відновлення. Ми пройдемо через це разом!" - написав Трамп.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!