Трамп і його дружина заразилися коронавірусом

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це Трамп написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ввечері перша леді і я отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Ми негайно почнемо наш карантин і процес відновлення. Ми пройдемо через це разом!" - написав Трамп.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Позитивний тест Трампа з'явився всього через кілька годин після того, як Білий дім оголосив, що старший помічник Хоуп Хікс захворіла після кількох поїздок з президентом на цьому тижні.

Трампу 74 роки, що ставить його в більш високий ризик серйозних ускладнень від вірусу, зазначає AP.

Цей діагноз став серйозним ударом для президента, який відчайдушно намагався переконати американську громадськість в тому, що найгірше з пандемії вже позаду, незважаючи на те, що число випадків захворювання продовжує зростати.

Трамп заразився коронавірусом за місяць до президентських виборів 3 листопада.