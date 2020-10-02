Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Лідери ЄС досягли згоди щодо санкцій проти режиму Лукашенка, Кіпр зняв вето

ЄС спільно звинуватив Туреччину в порушенні міжнародного права у Середземномор’ї

Трамп і його дружина заразилися коронавірусом

Євросоюз розширив санкції за Керченський міст 






Трамп і його дружина заразилися коронавірусом

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 08:12

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це Трамп написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ввечері перша леді і я отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Ми негайно почнемо наш карантин і процес відновлення. Ми пройдемо через це разом!" - написав Трамп.

Позитивний тест Трампа з'явився всього через кілька годин після того, як Білий дім оголосив, що старший помічник Хоуп Хікс захворіла після кількох поїздок з президентом на цьому тижні.

 Трампу 74 роки, що ставить його в більш високий ризик серйозних ускладнень від вірусу, зазначає AP.

Цей діагноз став серйозним ударом для президента, який відчайдушно намагався переконати американську громадськість в тому, що найгірше з пандемії вже позаду, незважаючи на те, що число випадків захворювання продовжує зростати.

Трамп заразився коронавірусом за місяць до президентських виборів 3 листопада.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua