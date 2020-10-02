Врач Трампа рассказал, как он чувствует себя после заражения коронавирусом

Врач президента США Дональда Трампа Шон Конли сделал заявление о состоянии здоровья американского лидера после того, как стало известно о его заражении коронавирусом.

Текст заявления обнародовало агентство AP, сообщает "Европейская правда".

"Президент и первая леди в настоящее время чувствуют себя хорошо и планируют оставаться дома в Белом доме во время своего выздоровления", - заявил он.

"Медицинская команда Белого дома и я будем осуществлять тщательное наблюдение, и я ценю поддержку, оказанную некоторыми из величайших медицинских специалистов и учреждений нашей страны. Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без сбоев во время выздоровления, и я буду держать вас в курсе любых будущих событий ", - говорится в заявлении врача.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что он и первая леди Мелания Трамп получили положительный результат теста на коронавирус.

Положительный тест Трампа появился всего через несколько часов после того, как Белый дом объявил, что старший помощник Хоуп Хикс заболела после нескольких поездок с президентом на этой неделе.

Трамп заразился коронавирусом за месяц до президентских выборов 3 ноября.