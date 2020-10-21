Інтерв’ю з прем’єркою Ісландії перервав 5-бальний землетрус

Відеоінтерв’ю з прем’єркою Ісландії Катрин Якобсдоттір для американського видання перервав 5-бальний землетрус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Поштовхи почалися, коли прем’єрка спілкувалася з журналістами Washington Post.

Після сильного поштовху, що струснув увесь будинок, вона скрикнула від несподіванки, але вже за декілька секунд опанувала себе.

"Така вона, Ісландія. Перепрошую... Ні, не турбуйтеся, зі мною все добре, будинок не валиться", - сказала Якобсдоттір, посміхаючись, і продовжила відповідати на запитання.

Згодом з’ясувалося, що сила поштовхів складала 5,5 балів. Епіцентр землетрусу розташовувався на південь від столиці Рейк’явіка. Внаслідок поштовхів ніхто не постраждав.

Через розташування острова на стику двох літосферних плит дрібні землетруси в Ісландії є повсякденним явищем. Наприклад, у червні 2020 року в країні за один лиш місяць зафіксували тисячі підземних поштовхів, три з яких були силою більше 5 балів за шкалою Ріхтера.