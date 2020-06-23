В Ісландії фіксують тисячі дрібних землетрусів та попереджають про виверження вулкана

В Ісландії за останній місяць зареєстрували тисячі підземних поштовхів та попереджають про ймовірне виверження вулкана.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це йдеться у повідомленнях Ісландської метеорологічної служби IMO.

На північному узбережжі країни за увесь цей період зареєстрували близько 3 тисяч дрібних підземних поштовхів. Три землетруси були силою більше 5 балів за шкалою Ріхтера, причому усі сталися декілька днів тому – 19-20-21 червня.

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Епіцентр знаходився у кількох десятках кілометрів від другого найбільшого міста Ісландії – Акурейрі.

Поштовхи відчувалися і у столиці Рейк’явіку, за понад 260 кілометрів.

Пошкоджень майна у зв’язку із землетрусами не зафіксовано, але місцеві мешканці кажуть, що під час поштовхів з полиць падали дрібні предмети. Також сталися декілька зсувів та каменепадів.

Зсув внаслідок одного із зазначених землетрусів. Фото свідка подій Sigurgeir Haraldsson, із сайту Ісландської метеорологічної служби

Сейсмологи не виключають, що така інтенсивна сейсмічна активність свідчить про наближення сильнішого землетрусу, хоча найчастіше цього не стається. Серії дрібних поштовхів можуть продовжуватися ще кілька днів.

Крім того, науковці попереджають про ймовірне виверження вулкану Ґрімсвотн – найактивнішого вулкана країни, що розташований на південному сході острова.

Останнє його виверження сталося у 2011 році. Тоді довелося закривати аеропорт Рейк’явіка та скасувати близько 900 рейсів.

Тепер над ним знову фіксують високу концентрацію диоксиду сульфуру, що може свідчити про наближення магми до земної поверхні.

Втім, це виверження, якщо і відбудеться, має бути слабшим за останнє виверження вулкану Ейяф'ядлайокюдль у 2010 році, коли густа хмара диму й попелу призвела до скасування сотень тисяч рейсів по всій Європі.