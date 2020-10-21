Интервью с премьером Исландии прервало 5-балльное землетрясение

Видеоинтервью с премьером Исландии Катрин Якобсдоттир для американского издания прервало 5-балльное землетрясение.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Толчки начались, когда премьер общалась с журналистами Washington Post.

После сильного толчка, встряхнувшего весь дом, она вскрикнула от неожиданности, но уже через несколько секунд овладела собой.

"Такая она, Исландия. Извините... Нет, не беспокойтесь, со мной все хорошо, дом не рушится", - сказала Якобсдоттир, улыбаясь, и продолжила отвечать на вопросы.

Впоследствии выяснилось, что сила толчков составляла 5,5 балла. Эпицентр землетрясения располагался к югу от столицы Рейкьявика. Вследствие толчков никто не пострадал.

Из-за расположения острова на стыке двух литосферных плит мелкие землетрясения в Исландии - повседневное явление. Например, в июне 2020 года в стране за один лишь месяц зафиксировали тысячи подземных толчков, три из которых были силой более 5 баллов по шкале Рихтера.