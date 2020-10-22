Іспанія першою у Європі перетнула позначку в 1 млн заражень
Четвер, 22 жовтня 2020, 10:41
Іспанія стала першою країною у Європі, яка зареєструвала понад мільйон заражень коронавірусом.
Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані міністерства охорони здоров’я Іспанії станом на 21 жовтня.
Згідно з ними, вчора кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні з початку епідемії досягла 1 005 295.
Порівняно з даними за 20 жовтня, загальна кількість підтверджених випадків зросла на майже 17 тисяч.
Померли за останню добу 156 хворих, а з початку епідемії - вже більше 34 300.
За даними порталу Worldometers, який збирає офіційну "коронавірусну" статистику усіх країн світу, зараз Іспанія - на 6-му місці у світі за загальною кількістю підтверджених випадків - після США, Індії, Бразилії, Росії та Аргентини.
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