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Іспанія першою у Європі перетнула позначку в 1 млн заражень 

Четвер, 22 жовтня 2020, 10:41

Іспанія стала першою країною у Європі, яка зареєструвала понад мільйон заражень коронавірусом. 

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані міністерства охорони здоров’я Іспанії станом на 21 жовтня.

Згідно з ними, вчора кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні з початку епідемії досягла 1 005 295. 

Порівняно з даними за 20 жовтня, загальна кількість підтверджених випадків зросла на майже 17 тисяч. 

Померли за останню добу 156 хворих, а з початку епідемії - вже більше 34 300.

За даними порталу Worldometers, який збирає офіційну "коронавірусну" статистику усіх країн світу, зараз Іспанія - на 6-му місці у світі за загальною кількістю підтверджених випадків - після США, Індії, Бразилії, Росії та Аргентини.

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Іспанія Коронавірус
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