Испания первой в Европе пересекла отметку в 1 млн заражений

Испания стала первой страной в Европе, которая зарегистрировала более миллиона заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Испании по состоянию на 21 октября.

Согласно им, вчера количество подтвержденных случаев коронавируса в стране с начала эпидемии достигло 1005295.

По сравнению с данными за 20 октября, общее количество подтвержденных случаев возросло почти на 17000.

Умерли за последние сутки 156 больных, а с начала эпидемии - уже более 34 300.

По данным портала Worldometers, который собирает официальную "коронавирусную" статистику всех стран мира, сейчас Испания - на 6-м месте в мире по общему количеству подтвержденных случаев - после США, Индии, Бразилии, России и Аргентины.