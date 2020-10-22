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Испания первой в Европе пересекла отметку в 1 млн заражений

Четверг, 22 октября 2020, 10:41

Испания стала первой страной в Европе, которая зарегистрировала более миллиона заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Испании по состоянию на 21 октября.

Согласно им, вчера количество подтвержденных случаев коронавируса в стране с начала эпидемии достигло 1005295.

По сравнению с данными за 20 октября, общее количество подтвержденных случаев возросло почти на 17000.

Умерли за последние сутки 156 больных, а с начала эпидемии - уже более 34 300.

По данным портала Worldometers, который собирает официальную "коронавирусную" статистику всех стран мира, сейчас Испания - на 6-м месте в мире по общему количеству подтвержденных случаев - после США, Индии, Бразилии, России и Аргентины.

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