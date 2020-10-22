Уряд Словаччини розгляне рішення про загальний локдаун на тлі рекорду заражень

Уряд Словаччини не виключає повторного запровадження загального карантину для того, щоб стримати епідемію коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA і Noviny, про це напередодні заявив прем’єр країни Ігор Матович.

На думку прем’єра, єдина можливість уникнути такого сценарію з епідемією, як у сусідній Чехії - "закрити усю країну", або організувати масштабне тестування населення.

"Ми зараз - немов поїзд, у якого відмовили гальма. Але ми повинні спинити цей потяг за будь-яку ціну... Цього тижня ми, можливо, вийдемо на 3 тисячі випадків, а наступного тижня - вже 4 тисячі", - додав він.

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Рішення про "локдаун" мають розглянути сьогодні, 22 жовтня.

Напередодні у Словаччині зареєстрували новий рекорд заражень - 2 202 випадки, при тому, що її населення складає приблизно 5,4 млн. При цьому, кількість позитивних тестів серед усіх проведених зростає.

За даними Європейського центру з попередження і контролю захворювань, за останні 14 днів у Словаччині реєстрували в середньому 322,7 випадки на 100 тисяч населення.

Найвищий серед країн ЄС показник Чехії - 975,8 на 100 тисяч населення.