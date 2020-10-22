Правительство Словакии рассмотрит решение о всеобщем локдауне на фоне рекорда заражений

Правительство Словакии не исключает повторного введения всеобщего карантина для того, чтобы сдержать эпидемию коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA и Noviny, об этом накануне заявил премьер страны Игорь Матович.

По мнению премьера, единственная возможность избежать такого сценария с эпидемией, как в соседней Чехии - "закрыть всю страну", или организовать масштабное тестирование населения.

"Мы сейчас - словно поезд, у которого отказали тормоза. Но мы должны остановить этот поезд любой ценой... На этой неделе мы, возможно, выйдем на 3000 случаев, а на следующей неделе - уже 4000", - добавил он.

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Решение о "локдауне" должны рассмотреть сегодня, 22 октября.

Накануне в Словакии зарегистрировали новый рекорд заражений - 2202 случая, при том, что ее население составляет примерно 5,4 млн. При этом количество положительных тестов среди всех проведенных растет.

По данным Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний, за последние 14 дней в Словакии регистрировали в среднем 322,7 случая на 100 000 населения.

Самый высокий среди стран ЕС показатель в Чехии - 975,8 на 100 000 населения.