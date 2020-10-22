Столичний регіон Італії запроваджує комендантську годину через коронавірус

У Римі та всьому Лаціо, столичному регіоні Італії, запроваджують комендантську годину, сподіваючись стримати епідемію коронавірусу.

Відповідне розпорядження схвалили губернатор Лаціо Нікола Зінгаретті та міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца, пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera.

Починаючи з п’ятниці, 23 жовтня, на один місяць громадянам буде заборонено перебувати надворі з опівночі до 5 години ранку.

Право на виняток матимуть лише окремі категорії громадян - насамперед, ті, хто у цей час їде на роботу або з роботи, а також у разі невідкладних обставин. Ідентичні правила діяли під час весняного "локдауну".

При цьому, популярні місця зібрання людей закриватимуть вже з 6 вечора - або повністю, або обмежуватимуть до них доступ.

Також з наступного тижня школи мають перевести 50% учнів на дистанційне навчання, з пріоритетом навчання у класі для випускників; університети - 75% студентів. Магазини поки що зможуть продовжити роботу без додаткових обмежень.

Нагадаємо, перед цим комендантську годину запровадили вже два регіони Італії - Ломбардія та Кампанія.

Згідно з результатами соцопитування, понад 80% італійців підтримують масковий режим у громадських місцях та кажуть, що готові до нового жорсткого карантину.

Протягом останнього тижня приріст нових заражень в Італії майже щодня встановлював нові рекорди. Найбільший - понад 11 700 - майже вдвічі перевищив найгірші показники першої хвилі епідемії.