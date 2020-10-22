Угорщина оцінить можливість закупівлі вакцини в Росії і Китаю
Уряд угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана попросив місцевих експертів з питань охорони здоров'я вивчити ефективність вакцин проти COVID-19, розроблених Росією та Китаєм, для можливих подальших закупівель.
Про це заявив в четвер керівник апарату Орбана, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Угорщина готова купувати вакцини, якщо вони забезпечують ефективний захист від коронавірусу, заявив на брифінгу Гергей Гуйяш.
За його словами, Угорщина також зобов'язалася придбати 6,5 мільйона доз вакцини у "AstraZeneca" вартістю 42,24 млн доларів в рамках ширшої угоди ЄС.
Угорщина повідомила про рекордні 2032 нових випадки зараження на COVID-19 у четвер - загальна кількість інфекцій зросла до 52 212, померли 1305 людей.
Додамо, уряд Орбана намагається уникнути жорсткіших обмежень в економіці після того, як весняний карантин призвів до краху економіки на 13,6% у другому кварталі, що стало найгіршим показником у Центральній Європі.
Нагадаємо, один з волонтерів у випробуваннях вакцини AstraZeneca помер, але випробування вакцини не зупинятимуть.