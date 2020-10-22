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Угорщина оцінить можливість закупівлі вакцини в Росії і Китаю

Четвер, 22 жовтня 2020, 12:59

Уряд угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана попросив місцевих експертів з питань охорони здоров'я вивчити ефективність вакцин проти COVID-19, розроблених Росією та Китаєм, для можливих подальших закупівель. 

Про це заявив в четвер керівник апарату Орбана, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Угорщина готова купувати вакцини, якщо вони забезпечують ефективний захист від коронавірусу, заявив на брифінгу Гергей Гуйяш.

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За його словами, Угорщина також зобов'язалася придбати 6,5 мільйона доз вакцини у "AstraZeneca" вартістю 42,24 млн доларів в рамках ширшої угоди ЄС.

Угорщина повідомила про рекордні 2032 нових випадки зараження на COVID-19 у четвер - загальна кількість інфекцій зросла до 52 212, померли 1305 людей.

Додамо, уряд Орбана намагається уникнути жорсткіших обмежень в економіці після того, як весняний карантин призвів до краху економіки на 13,6% у другому кварталі, що стало найгіршим показником у Центральній Європі.

Нагадаємо, один з волонтерів у випробуваннях вакцини AstraZeneca помер, але випробування вакцини не зупинятимуть.

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