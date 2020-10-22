Венгрия оценит возможность закупки вакцины у России и Китая

Правительство венгерского премьер-министра Виктора Орбана попросило местных экспертов по вопросам здравоохранения изучить эффективность вакцин против COVID-19, разработанных Россией и Китаем, для возможных дальнейших закупок.

Об этом заявил в четверг руководитель аппарата Орбана, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Венгрия готова покупать вакцины, если они обеспечивают эффективную защиту от коронавируса, заявил на брифинге Гергей Гуйяш.

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По его словам, Венгрия также обязалась приобрести 6,5 миллиона доз вакцины у компании AstraZeneca стоимостью 42,24 млн долларов в рамках более широкого соглашения ЕС.

Венгрия сообщила о рекордных 2032 новых случаях заражения COVID-19 в четверг - общее количество инфекций выросло до 52 212, умерли 1305 человек.

Добавим, правительство Орбана пытается избежать жестких ограничений в экономике после того, как весенний карантин привел к краху экономики на 13,6% во втором квартале, что стало худшим показателем в Центральной Европе.

Напомним, один из волонтеров в испытаниях вакцины AstraZeneca умер, но испытания останавливать не будут.