Один з волонтерів у випробуваннях вакцини AstraZeneca помер, але експеримент не зупинятимуть

Один із волонтерів у Бразилії, які брали участь у випробуваннях майбутньої вакцини AstraZeneca, помер.

Про це повідомили в Агентстві нагляду у сфері охорони здоров’я Бразилії (Anvisa), пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Як повідомили в Агентстві, про смерть волонтера дізналися у понеділок 19 жовтня.

CNN Brazil повідомили, що волонтер - 28-річний бразилієць з Ріо-де-Жанейро і помер від ускладнень, зумовлених Covid-19. Поки що достовірно невідомо, чи йому вкололи майбутню вакцину, чи плацебо.

Міжнародний комітет з оцінки й безпеки, що здійснює нагляд за випробуваннями, після дослідження обставин рекомендував не припиняти експеримент.

"Усі серйозні інциденти, незалежно від того, чи учасники входили до контрольної групи, чи провакцинованої групи, досліджуються окремо. Після ретельного розгляду цього випадку у Бразилії не виникло серйозних застережень щодо клінічних випробувань.

За підсумками незалежне дослідження, на додачу до бразильського регулятора, вирішили, що експеримент може продовжитися", - йдеться у коментарі Університету Оксфорда, при якому розробляють вакцину.

Інститут д’Ор, який відповідає за нагляд за випробуваннями у столиці Бразилії, також стверджує, що після ретельного аналізу не має сумнівів, що вакцина безпечна і випробування можуть продовжитися.

У Ріо-де-Жанейро в випробуваннях беруть участь близько 8 тисяч волонтерів.

Нагадаємо, AstraZeneca призупиняла випробування у зв’язку з хворобою одного з волонтерів-учасників у Британії, симптоми якого потенційно могли бути викликані побічним ефектом від вакцини, аде перегляд обставин комітетом з безпеки та національним регулятором засвідчив, що дослідження безпечно продовжувати далі.

На цей час потенційну вакцину AZD1222 випробували на собі вже тисячі волонтерів у Британії, США, ПАР та Бразилії. До фінальної стадії досліджень Оксфорд та AstraZeneca хочуть залучити до 50 тисяч волонтерів та додати до країн-учасниць Японію та Росію.

AstraZeneca стала однією з перших компаній, які заявили про успіх масштабних випробувань вакцини від COVID-19.

30 мільйонів доз майбутньої вакцини від компанії вже законтрактувала Британія, а Єврокомісія - 300 мільйонів доз.