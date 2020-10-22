Болгарія оскаржить в Суді ЄС нові правила роботи далекобійників

Уряд Болгарії буде оскаржувати в суді частину великої загальноєвропейської реформи, узгодженої раніше цього року, спрямованої на поліпшення умов роботи автоперевізників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Проблема умов роботи автоперевізників зіштовхнула східні країни, в тому числі Польщу, Латвію і Литву, із західними країнами, такими як Франція і Німеччина, які підтримали реформу як спосіб придушити так званий "соціальний демпінг" в секторі.

"Для захисту інтересів міжнародних автотранспортних компаній Болгарія ініціює подачу письмового позову про порушення судового позову в Суді ЄС проти пакета I по мобільності", - заявили в уряді.

Болгарія називає оновлений пакет мобільності "пакетом Макрона". Президент Франції голосно заявляв про перегляд правил ЄС, які регулюють вантажні перевезення.

Кілька країн Східної Європи засудили реформу, коли вона була прийнята Європарламентом на початку липня, назвавши її "протекціоністською".

Болгарський уряд буде оскаржувати, зокрема, правила, які зобов'язують водіїв-далекобійників повертатися додому зі своїми автомобілями через певні проміжки часу, а також заборону водіям проводити обов'язкову щотижневу перерву у своїх вантажівках.

Уряд заявив, що правила були "незбалансованими" і "дискримінаційними" щодо компаній з країн на периферії ЄС, водії яких повинні будуть повертатися додому кожні три-чотири тижні.

Транспортні засоби повинні будуть повертатися в операційні центри компаній кожні вісім тижнів, що, на думку східних країн, потребує тривалих і потенційно шкідливих для навколишнього середовища поїздок.

У секторі автомобільних вантажоперевезень Болгарії зайняті 120 000 осіб, в тому числі близько 40 000 водіїв, і він забезпечує 12% валового внутрішнього продукту країни.