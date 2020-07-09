ЄС затвердив нові правила роботи далекобійників

Європарламент затвердив зміни до законодавства щодо дорожнього транспорту, які змінюють правила роботи далекобійників.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у пресрелізі Європарламенту.

Депутати 9 липня підтримали усі три законодавчі акти без змін – у такому вигляді, як їх погодили міністри ЄС у квітні 2020 року.

Зміни мають покращити умови праці водіїв та запобігти викривленню конкуренції у сфері, усунути різницю підходів у різних країнах та забезпечити більш справедливу заробітну плату.

Компанії зобов’язують організувати графік таким чином, щоб дальнобійники могли регулярно повертатися додому – кожні 3-4 тижні. Обов’язковий щотижневий відпочинок більше не може бути у форматі відпочинку в кабіні своєї вантажівки – якщо водій на цей час не повертається додому, компанія має забезпечити йому проживання.

За новими правилами, далекобійників зараховуватимуть до відряджених працівників. Таким чином водіям, які здійснюють перевезення у багатших країнах, треба буде платити більшу зарплатню.

Вимога про відрядження не буде застосовуватися, якщо далекобійники їдуть транзитом або здійснюють двосторонні вантажні перевезення (між країною реєстрації компанії та іншою) – але з обмеженням на кількість операцій.

Щоб не допускати зловживань, коли компанія реєструється в одній країні, а фактично провадить діяльність в іншій, компанії проситимуть підтверджувати діяльність в країні реєстрації.

Щоб протидіяти систематичному каботажу (коли перевезення в межах однієї країни ЄС здійснює перевізник з іншої), у разі таких перевезень вантажівка повинна буде на 4 дні повернутися до країни реєстрації, перш ніж той самий транспортний засіб знову отримує право перевезення у даній країні.

Аби протидіяти махінаціями, у вантажівках стануть обов’язковими тахографи, які реєструють перетини кордонів між країнами ЄС. Під дію правила потраплять і невеликі транспортні засоби від 2,5 тонн.

Зміни набудуть чинності після публікації в офіційному віснику наступними тижнями.

Нові правила щодо відряджень і повернення вантажівок на бази почнуть застосовуватися через 18 місяців після набрання чинності новим законодавством, а щодо годин відпочинку та повернення додому – через 20 днів після публікації.