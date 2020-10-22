Болгария обжалует в суде ЕС новые правила работы дальнобойщиков

Правительство Болгарии будет оспаривать в суде часть большой общеевропейской реформы, согласованной ранее в этом году, направленной на улучшение условий работы автоперевозчиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Проблема условий работы автоперевозчиков столкнула восточные страны, в том числе Польшу, Латвию и Литву, с западными странами, такими как Франция и Германия, которые поддержали реформу как способ подавить так называемый "социальный демпинг" в секторе.

"Для защиты интересов международных автотранспортных компаний Болгария инициирует подачу письменного иска о нарушении судебного иска в суде ЕС против пакета I по мобильности", - заявили в правительстве.

Болгария называет обновленный пакет мобильности "пакетом Макрона". Президент Франции громко заявлял о пересмотре правил ЕС, регулирующих грузовые перевозки.

Несколько стран Восточной Европы осудили реформу, когда она была принята Европарламентом в начале июля, назвав ее "протекционистской".

Болгарское правительство будет оспаривать, в частности, правила, обязывающие водителей-дальнобойщиков возвращаться домой со своими автомобилями через определенные промежутки времени, а также запрет водителям проводить обязательную еженедельный перерыв в своих грузовиках.

Правительство заявило, что правила были "несбалансированными" и "дискриминационными" в отношении компаний из стран на периферии ЕС, водители которых должны будут возвращаться домой каждые три-четыре недели.

Транспортные средства должны будут возвращаться в операционные центры компаний каждые восемь недель, что, по мнению восточных стран, требует длительных и потенциально вредных для окружающей среды поездок.

В секторе автомобильных грузоперевозок Болгарии заняты 120 000 человек, в том числе около 40 000 водителей, и он обеспечивает 12% валового внутреннего продукта страны.