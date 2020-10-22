ЄС виключить Грузію з безпечного списку через спалах інфекції - ЗМІ

Євросоюз виключить Грузію, Канаду і Туніс зі списку безпечних країн, з яких мандрівники можуть в’їжджати до держав ЄС без обмежень.

Про це пише Reuters з посиланням на два дипломатичні джерела ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Це пов'язано з погіршенням епідеміологічної ситуації в цих країнах. Рішення ухвалили посли 27 країн ЄС у середу.

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Оновлений список офіційно затвердять до кінця тижня. До нього увійдуть 9 країн: Австралія, Китай, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд та Уругвай.

Список є лише рекомендацією. Деякі країни, наприклад Франція, не вводять ніяких обмежень для відвідувачів з країн з безпечного списку. Німеччина скоротила список, в той час як Італія вимагає періоду самоізоляції і щоб мандрівники добиралися до місця призначення на особистому автомобілі.

Україна і надалі лишається у переліку країн, з яких в’їзд у ЄС дозволений лише в окремих випадках.