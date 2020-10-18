У Грузії - вперше понад 1000 коронахворих за добу

У Грузії добовий приріст заражень коронавірусом вперше з початку епідемії перевищив 1000.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", про це свідчать останні дані від органів охорони здоров’я.

За минулу добу хворобу підтвердили у 1192 людей, померли 8 хворих. Тиждень тому найбільші показники становили близько 600.

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Загальна кількість підтверджених випадків досягла 17477, з яких вже одужали 8060 і 136 - померли.

Зазначимо, населення Грузії приблизно співмірне з населенням Києва.

Кілька днів тому в уряді заявили, що не планують масштабних обмежувальних заходів через коронавірус, але будуть точкові "удари". Весілля, ювілеї та інші святкування у зв'язку з погіршенням ситуації знову заборонили ще 9 вересня.

31 жовтня у Грузії мають відбутися парламентські вибори.