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У Грузії - вперше понад 1000 коронахворих за добу

Неділя, 18 жовтня 2020, 11:30

У Грузії добовий приріст заражень коронавірусом вперше з початку епідемії перевищив 1000. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", про це свідчать останні дані від органів охорони здоров’я.

За минулу добу хворобу підтвердили у 1192 людей, померли 8 хворих. Тиждень тому найбільші показники становили близько 600. 

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Загальна кількість підтверджених випадків досягла 17477, з яких вже одужали 8060 і 136 - померли. 

Зазначимо, населення Грузії приблизно співмірне з населенням Києва.

Кілька днів тому в уряді заявили, що не планують масштабних обмежувальних заходів через коронавірус, але будуть точкові "удари". Весілля, ювілеї та інші святкування у зв'язку з погіршенням ситуації знову заборонили ще 9 вересня. 

31 жовтня у Грузії мають відбутися парламентські вибори

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