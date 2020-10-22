ЕС исключит Грузию из безопасного списка из-за вспышки инфекции - СМИ

Евросоюз исключит Грузию, Канаду и Тунис из списка безопасных стран, из которых путешественники могут въезжать в страны ЕС без ограничений.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два дипломатических источника ЕС, сообщает "Европейская правда".

Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах. Решение приняли послы 27 стран ЕС в среду.

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Обновленный список официально утвердят до конца недели. В него войдут 9 стран: Австралия, Китай, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Уругвай.

Список является лишь рекомендацией. Некоторые страны, например Франция, не вводят никаких ограничений для посетителей из стран безопасного списка. Германия сократила список, в то время как Италия требует периода самоизоляции и чтобы путешественники добирались до места назначения на личном автомобиле.

Украина остается в списке стран, из которых въезд в ЕС разрешен только в отдельных случаях.