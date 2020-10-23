Facebook і Twitter заблокували українця, який допомагав Джуліані збирати компромат на Байдена

Соціальні мережі Facebook і Twitter заблокували сторінки українця Андрія Теліженка, який допомагав особистому адвокату президента Трампа Рудольфу Джуліані збирати в Україні інформацію, яка могла б нашкодити колишньому віцепрезиденту Джо Байдену на виборах 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Наразі сторінки Теліженка не знаходяться через пошук в обох соцмережах. Сторінка Facebook, на фото з якої неодноразово посилалися українські ЗМІ (facebook.com/TelizhenkoAndr), недоступна.

Twitter-сторінка Теліженка (Andrii Telizhenko @AndriyUkraineTe) тепер відображається з написом "такого профілю не існує", а вбудовані у публікації давніші твіти Теліженка - "цей твіт опублікував профіль, який більше не існує".

Нагадаємо, на початку жовтня Держдепартамент США відкликав візу Андрія Теліженка. Анулювання візи, про яке раніше не повідомлялося, сталося незадовго до того, як Міністерство фінансів США наклало санкції на іншого українця, який співпрацював з Джуліані - депутата Андрія Деркача. Відомство назвало Деркача "активним російським агентом більш десяти років" і заявило, що той намагається втручатися у вибори.

Теліженко 9 вересня не зміг сісти на рейс "Міжнародних авіаліній України" з Києва в Нью-Йорк, за словами людини, знайомої з планами його поїздок, і представника уряду України, який говорив на умовах анонімності.

Теліженко супроводжував Джуліані під час поїздки до Києва в кінці минулого року, яка включала зустріч з Деркачем. Обидва українці регулярно спілкувалися з Джуліані.

У понеділок в заяві про рішення щодо Деркача представник посольства США в Україні заявив, що будь-яка особа, яка веде справи з особами, що підпадають під санкції, може сама потрапити під санкції.

Прессекретар Держдепартаменту відмовилася коментувати анулювання візи Теліженку.

Теліженко є колишнім співробітником посольства України в США.