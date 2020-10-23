Facebook и Twitter заблокировали украинца, который помогал Джулиани собирать компромат на Байдена

Социальные сети Facebook и Twitter заблокировали страницу украинца Андрея Телиженко, который помогал личном адвокату президента Трампа Рудольфу Джулиани собирать в Украине информацию, которая могла бы навредить бывшему вице-президентом Джо Байдена на выборах 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сейчас страницы Телиженко не находятся через поиск в обоих соцсетях. Страница Facebook, на фото с которой неоднократно ссылались украинские СМИ (facebook.com/TelizhenkoAndr), недоступна.

Twitter-страница Телиженко (Andrii Telizhenko @AndriyUkraineTe) теперь отображается с надписью "такого профиля не существует", а встроенные в публикации твиты Телиженко - "этот твит опубликовал профиль, которого больше не существует".

Напомним, ранее стало известно, что Госдепартамент США аннулировал визу Андрея Телиженка. Аннулирование визы произошло незадолго до того, как Министерство финансов США наложило санкции на другого украинца, сотрудничавшего с Джулиани - депутата Андрея Деркача. Ведомство назвало Деркача "активным российским агентом более десяти лет" и заявило, что тот пытается вмешиваться в выборы.

Телиженко 9 сентября не смог сесть на рейс "Международных авиалиний Украины" из Киева в Нью-Йорк, по словам человека, знакомого с планами его поездок, и представителя правительства Украины, который говорил на условиях анонимности.

Телиженко сопровождал Джулиани во время поездки в Киев в конце прошлого года, которая включала встречу с Деркачем. В начале этого года Госдепартамент отозвал визу Деркачу. Оба украинца регулярно общались с Джулиани.

В понедельник в заявлении о решении относительно Деркача представитель посольства США в Украине заявил, что любой, кто ведет дела с лицом, подпадающим под санкции, может сам подвергнуться санкциям.

Пресс-секретарь Госдепартамента отказалась комментировать аннулирование визы Телиженко.

Телиженко является бывшим сотрудником посольства Украины в США.