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У посольстві США пояснили, що означають санкції проти Деркача

Понеділок, 5 жовтня 2020, 18:42

У посольстві США в Україні пояснили, що приватні особи чи компанії, які працюють з підсанкційними особами, теж можуть постраждати від санкцій. 

Про це йдеться у заяві речника посольства Деніела Лангенкемпа, оприлюдненій 5 жовтня, повідомляє "Європейська правда". 

Лангенкемп розповів, що іноді дипустанова отримує запитання, чи слід непокоїтись приватній особі, якщо вона веде бізнес із кимось,  до кого застосовано санкції. 

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"Відповідь: "Так". Особи, які надають матеріальну підтримку підсанкційним особам або організаціям, можуть самі стати об'єктом санкцій", - зазначив речник американського посольства.

Крім того він підтвердив, що санкції проти фізичної особи можуть вплинути і на бізнес, яким вона володіє. 

"Сполучені Штати залишатимуться пильними у своїх зусиллях підтримувати цілісність нашої демократії та продовжуватимуть використовувати всі наявні у нас інструменти для протидії діяльності, подібній або пов'язаній із діяльністю Андрія Деркача чи інших підсанкційних осіб", - сказав Лангенкемп.

10 вересня міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена. 

Санкції проти Деркача запроваджені за його спроби вплинути на президентські вибори в США в 2020 році.

Вашингтон звинувачує Деркачу у тому, що понад 10 років він був активним російським агентом, підтримуючи тісні зв'язки з російськими спецслужбами. 

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