У Словаччині за підозрою в корупції затримали спеціального прокурора 

У Словаччині в четвер поліція затримала спеціального прокурора Душана Ковачика, якого підозрюють, серед іншого, у корупційних злочинах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Спецпрокурора затримали вранці перед будівлею поліцейського управління у Братиславі, куди він прийшов на зустріч. Співробітники поліції оглянули його машину. При собі Ковачик мав 10 тисяч євро готівки.

В ієрархії словацької прокуратури спецпрокурор є другою людиною після генерального прокурора. У прокуратурі заявили, що Ковачику загрожує кримінальне переслідування.

"Ми можемо підтвердити, що сьогодні слідчі поліції пред'явили звинувачення чотирьом особам, включаючи Душана Ковачика, за кілька злодіянь, в тому числі за корупцію", - заявила прокурор Яна Токольова.

Крім отримання хабаря, Ковачика підозрюють у створенні і підтримці злочинної групи, підкупі та зловживанні владою службовою особою.

Окрім Ковачика, у справі затриманий офіцер поліції Норберт Пакши.

Національне кримінальне агентство продовжує проводити великі процесуальні дії в декількох місцях, тому додаткова інформація не розголошується.

Прем’єр-міністр Петер Пеллегріні заявив у ефірі телебачення, що повністю поважає роботу поліції. За його словами, спецпрокурор має особливий статус, тому звільнити його непросто.