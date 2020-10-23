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У Словаччині за підозрою в корупції затримали спеціального прокурора 

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 09:33

У Словаччині в четвер поліція затримала спеціального прокурора Душана Ковачика, якого підозрюють, серед іншого, у корупційних злочинах. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Спецпрокурора затримали вранці перед будівлею поліцейського управління у Братиславі, куди він прийшов на зустріч. Співробітники поліції оглянули його машину. При собі Ковачик мав 10 тисяч євро готівки. 

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В ієрархії словацької прокуратури спецпрокурор є другою людиною після генерального прокурора. У прокуратурі заявили, що Ковачику загрожує кримінальне переслідування.

"Ми можемо підтвердити, що сьогодні слідчі поліції пред'явили звинувачення чотирьом особам, включаючи Душана Ковачика, за кілька злодіянь, в тому числі за корупцію", - заявила прокурор Яна Токольова.

Крім отримання хабаря, Ковачика підозрюють у створенні і підтримці злочинної групи, підкупі та зловживанні владою службовою особою. 

Окрім Ковачика, у справі затриманий офіцер поліції Норберт Пакши.

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Національне кримінальне агентство продовжує проводити великі процесуальні дії в декількох місцях, тому додаткова інформація не розголошується. 

Прем’єр-міністр Петер Пеллегріні заявив у ефірі телебачення, що повністю поважає роботу поліції. За його словами, спецпрокурор має особливий статус, тому звільнити його непросто.

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