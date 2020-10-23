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В Словакии по подозрению в коррупции задержали специального прокурора

Пятница, 23 октября 2020, 09:33

В Словакии в четверг полиция задержала специального прокурора Душана Ковачика, которого подозревают, среди прочего, в коррупционных преступлениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Спецпрокурора задержали утром перед зданием полицейского управления в Братиславе, куда он пришел на встречу. Сотрудники полиции осмотрели его машину. При себе Ковачик имел 10 000 евро наличными.

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В иерархии словацкой прокуратуры спецпрокурор является вторым человеком после генерального прокурора. В прокуратуре заявили, что Ковачику грозит уголовное преследование.

"Мы можем подтвердить, что сегодня следователи полиции предъявили обвинение четырем лицам, включая Душана Ковачика, за несколько злодеяний, в том числе за коррупцию", - заявила прокурор Яна Токольова.

Кроме получения взятки, Ковачик подозревают в создании и поддержке преступной группы, подкупе и злоупотреблении властью должностным лицом.

Кроме Ковачика, по делу задержан офицер полиции Норберт Пакши.

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Национальное уголовное агентство продолжает проводить большие процессуальные действия в нескольких местах, поэтому дополнительная информация не разглашается.

Премьер-министр Петер Пеллегрини заявил в эфире телевидения, что полностью уважает работу полиции. По его словам, спецпрокурор имеет особый статус, поэтому уволить его непросто.

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