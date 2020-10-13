У Словаччині суд вперше ув’язнив депутата: 4 роки отримав лідер ультраправих 

У Словаччині суд визнав винним у поширенні нацистської ідеології лідера ультраправих Маріана Котлебу - вперше в історії словацьке правосуддя засудило чинного депутата до тюремного ув’язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Лідеру крайньої правої націоналістичної партії L’SNS було пред'явлено звинувачення в зв'язку з чеками на суму 1488 євро, які він роздавав три роки тому.

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У 2017 році в Банській Бистриці політик у присутності 400 осіб вручив трьом родинам чеки на символічну суму 1488 євро. За словами словацької прокуратури, числа 14 і 88 відомі тим, що використовуються екстремістами.

Справу розглядав спеціалізований кримінальний суд неподалік від Братислави, відомий розглядом найсерйозніших кримінальних справ і злочинів, пов'язаних з екстремізмом у Словаччині.

Суд визнав Котлебу винним у пропаганді руху та ідеології, спрямованих на придушення громадянських прав і демократії. Його засудили до 4 років і 4 місяців тюремного ув'язнення.

Вердикт не є остаточним, Котлеба подасть апеляцію. На засіданні політик заперечив, що вчинив будь-який злочин. Заключна промова Котлеби тривала близько восьми годин.

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Це перший випадок, коли суд Словаччини засудив члена парламенту до тюремного ув'язнення. Якщо його вирок буде остаточно затверджений, Котлеба втратить депутатський мандат

14/88 - кодове гасло неонацистів, білих націоналістів та інших ультраправих. Число 14 означає чотирнадцять слів ідеолога білого націоналізму, засновника терористичної організації The Order Девіда Лейна. Число 88 є закодованим привітанням Heil Hitler.

Котлебівці у Словаччині позиціонують себе як антисистемну силу, яка виступає проти корупції, існуючого політичного та фінансового істеблішменту, мігрантів, ЄС та НАТО тощо. Їхні лозунги – не просто радикальні, а відверто фашистські. Члени партії використовують нацистське привітання.