Франція відкликала для консультацій посла в Туреччині після слів Ердогана про психіку Макрона

Франція відкликала свого посла в Туреччині для консультацій після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган образив свого французького колегу Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Ердоган заявив, що Макрону потрібно "лікувати психіку" через політику президента Франції щодо мусульманської меншини.

"Коментарі президента Ердогана неприйнятні. Нестриманість і грубість - це не метод. Ми вимагаємо, щоб Ердоган змінив курс своєї політики, тому що це небезпечно у всіх відносинах", - заявили в Єлисейському палаці.

Посол Франції в Туреччині відкликаний для консультацій і обговорить ситуацію на зустрічі з Макрона.

Чиновник з Єлисейського палацу на умовах анонімності повідомив, що Франція відзначила відсутність співчуття і підтримки від президента Туреччини після обезголовлення вчителя Самюеля Паті.

У жовтні Макрон виступив з великою промовою на тему боротьби з "ісламським сепаратизмом" у Франції. Він повідомив, що 9 грудня представлять відповідний законопроєкт: він буде спрямований на зміцнення республіканських цінностей, а особливу увагу французька влада приділить навчанню дітей.

Макрон також заявив, що спільно з Радою мусульман Франції необхідно створити організацію, яка дозволить побудувати "освічений іслам" в країні. За його словами, треба звільнити іслам від іноземного впливу і посилити контроль за фінансуванням мечетей.