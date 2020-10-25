Франция отозвала для консультаций посла в Турции после слов Эрдогана о психике Макрона

Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган оскорбил своего французского коллегу Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Эрдоган заявил, что Макрону нужно "лечить психику" из-за политики президента Франции по отношению к мусульманскому меньшинству.

"Комментарии президента Эрдогана неприемлемы. Несдержанность и грубость - это не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил курс своей политики, потому что это опасно во всех отношениях", - заявили в Елисейском дворце.

Посол Франции в Турции отозван для консультаций и обсудит ситуацию на встрече с Макроном.

Чиновник из Елисейского дворца на условиях анонимности сообщил, что Франция отметила отсутствие соболезнований и поддержки от президента Турции после обезглавливания учителя Самюэля Пати.

В октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с "исламским сепаратизмом" во Франции. Он сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект: он будет направлен на укрепление республиканских ценностей, а особое внимание французские власти уделят обучению детей.

Макрон также заявил, что совместно с Советом мусульман Франции необходимо создать организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, надо освободить ислам от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.