Макрон хоче звузити дозвіл на освіту вдома через ризики "ісламістського сепаратизму"
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що планує звузити дозвіл на отримання освіти вдома виключно до випадків, коли цього потребує стан здоров’я дитини - через ризики "ісламістського сепаратизму".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV та Le Figaro.
"Це реальність, яку ми маємо називати прямо і дивитися їй в обличчя", - сказав президент під час сьогоднішньої промови про "сепаратизм" (у даному контексті - як відокремлення себе від суспільства загалом), зокрема ісламістський.
Макрон оголосив, що вже з наступного навчального року отримувати освіту вдома можна буде лише учням, які не можуть вчитися разом з однолітками за станом здоров’я, або з інших серйозних причин. Ця вимога поширюватиметься на всіх дітей віком від 3 років.
Президент зазначив, що це найрадикальніше рішення в системі освіти за останній час, нарівні з законом від 1969 року, коли дівчата і хлопці почали навчатися разом. "Ми змінюємо парадигму, але це нагальна необхідність", - додав він.
Еммануель Макрон зазначив, що для деяких дітей, яких батьки не хочуть відправляти на навчання у школу, це закінчується низкою проблем.
Йдеться насамперед про негативні тенденції, що можуть виникати у приватних релігійних школах, які працюють поза державною системою освіти.
"Іноді вони (діти) не отримують взагалі ніякої освіти, але ходять у структури, які фактично не зареєстровані… Там може майже не бути вікон, графік з 8 ранку до 4 дня, виховательки у хіджабах, і, якщо запитати про зміст - молитви і декілька предметів, ось і вся освіта, - пояснив президент. - Школа має прививати насамперед цінності Республіки, а не певної релігії, і виховувати наших громадян, а не вірян".
Макрон додав, що не варто плутати належність до мусульманської віри та "ісламський сепаратизм" як негативне явище - "доктринізацію" людей, внаслідок чого вони не сприймають ідей рівності між чоловіками жінками, гідності тощо і вважають цінності і правила своєї спільноти вищими за державні закони.
Глава держави заявив, що ініціюватиме ширші можливості для вивчення арабської мови у школах та для ісламських студій в університетах.
Згідно з даними Міносвіти Франції за 2020 рік, зараз у Франції навчаються вдома близько 50 000 учнів шкільного віку - порівняно з 41 тис. у 2019 році та 35 тис. у 2017 році.
Попри те, що це значна кількість, такі учні складають лише 0,5% від усіх французьких школярів.