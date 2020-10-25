Ердоган вдруге заявив, що Макрону потрібно перевірити психіку

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в неділю знову заявив, що президенту Франції Еммануелю Макрону слід пройти обстеження його психічного здоров'я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ердоган звинуватив Макрона в тому, що той "одержимий" ним "вдень і вночі".

"Людина, що відповідає за Францію, заблукала Він весь день говорить про Ердогана. Спочатку подивіться на себе і на те, куди ви йдете. Я сказав вчора в Кайсері, що у нього захворювання, і його справді потрібно перевірити", - сказав Ердоган в телезверненні в східній провінції Малатья.

За інформацією Le Figaro, цього разу на слова Ердогана відреагував глави французької дипломатії Жан-Ів Ле Дріан, який засудив "бажання розпалити ненависть" проти Франції та її президента.

Міністр засудив "неприйнятну поведінку, особливо з боку союзної країни", підкресливши при цьому, що посол повернеться в Париж "для консультацій", починаючи з цієї неділі.

Ердоган у суботу заявив, що Макрону потрібно "лікувати психіку" через політику президента Франції щодо мусульманської меншини.

Після цього Франція відкликала свого посла в Туреччині для консультацій.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розкритикував президента Туреччини, назвавши його висловлювання неприйнятними.