Эрдоган снова заявил, что Макрону нужно проверить психику

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье вновь заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону следует пройти обследование его психического здоровья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Эрдоган обвинил Макрона в том, что тот "одержим" им "днем и ночью".

"Человек, отвечающий за Францию, заблудился. Он весь день говорит об Эрдогане. Сначала посмотрите на себя и на то, куда вы идете. Я сказал вчера в Кайсери, что у него заболевание, и его действительно нужно проверить", - сказал Эрдоган в телеобращении в восточной провинции Малатья.

По информации Le Figaro, на этот раз слова Эрдогана отреагировал главы французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан, осудивший "желание разжечь ненависть" против Франции и ее президента.

Министр осудил "неприемлемое поведение, особенно со стороны союзной страны", подчеркнув при этом, что посол вернется в Париж "для консультаций", начиная с этого воскресенья.

Эрдоган ранее заявил, что Макрону нужно "лечить психику" из-за политики президента Франции по отношению к мусульманскому меньшинству.

После этого Франция отозвала для консультаций своего посла в Турции.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал президента Турции, назвав его высказывания неприемлемыми.