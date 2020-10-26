У Франції новий антирекорд: 52 тисячі інфікованих за добу

У Франції за останні 24 години було виявлено понад 52 000 нових випадків коронавірусу, у результаті чого загальна кількість інфікованих людей зросла до 1 138 507 з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Кількість щоденних інфекцій склала 52010 і зросла на 6588 випадків у порівнянні з суботою.

За добу зафіксовано 116 нових смертей, що на 22 менше, ніж напередодні. Загалом за час епідемії померли щонайменше 34 645 інфікованих.

Рівень позитивних тестів продовжує зростати до 17% проти 16% напередодні та лише 4,5% на початку вересня.

Міністерство охорони здоров'я у неділю не надало даних про кількість нових хворих у лікарнях.

За останні три дні Франція зареєструвала понад 139 000 нових випадків, що перевищує 132 000 випадків, зареєстрованих під час двомісячного карантину з середини березня до середини травня.

Нагадаємо, французька влада запровадила нічну комендантську годину у 54 департаментах країни через погіршення епідеміологічної ситуації.