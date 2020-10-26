Во Франции новый антирекорд: 52 тысячи инфицированных за сутки

Во Франции за последние 24 часа было выявлено более 52 000 новых случаев коронавируса, в результате чего общее количество инфицированных людей возросло до 1 138 507 с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Количество ежедневных инфекций составило 52 010 и выросло на 6588 случаев по сравнению с субботой.

За сутки зафиксировано 116 новых смертей, что на 22 меньше, чем накануне. Всего за время эпидемии умерли по меньшей мере 34 645 инфицированных.

Уровень положительных тестов продолжает расти до 17% против 16% накануне и лишь 4,5% в начале сентября.

Министерство здравоохранения в воскресенье не предоставило данных о количестве новых пациентов в больницах.

За последние три дня Франция зарегистрировала более 139 000 новых случаев, что превышает 132 000 случаев, зарегистрированных во время двухмесячного карантина с середины марта до середины мая.

Напомним, французские власти ввели ночной комендантский час в 54 департаментах страны из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.