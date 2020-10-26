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Норвегія посилює обмеження щодо зібрань та іноземних працівників

Понеділок, 26 жовтня 2020, 17:59

Норвегія введе жорсткіші заходи для боротьби з коронавірусом після недавнього незначного зростання числа інфекцій. 

Про це заявила у понеділок прем'єр-міністр Ерна Солберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За її словами, уряд припинить робити винятки щодо карантину для окремих іноземців, які приїжджають на роботу в Норвегію.

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З 31 жовтня всі іноземні робітники, які прибувають в скандинавську країну з країн ЄС, де спостерігається велика кількість випадків COVID-19, повинні відбути десятиденну самоізоляцію.

"Нам потрібно робити більше, щоб контролювати поширення інфекції", - сказала Солберг на пресконференції.

Громадські зібрання у закритих приміщеннях тепер будуть обмежені участю 50 осіб, тоді як раніше йшлося про 200 осіб. Приватні зустрічі обмежені участю однієї родини, яка може прийняти не більше п'яти гостей.

Хоча в Норвегії найнижчий рівень нових випадків зараження COVID-19 в Європі, уряд вважає, що повинен вжити нові заходи, аби не довелось переходити до більш жорстких правил і ізоляції жителів, як в деяких інших країнах.

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