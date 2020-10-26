Норвегия усиливает ограничения в отношении собраний и иностранных работников

Норвегия введет жесткие меры по борьбе с коронавирусом после недавнего незначительного роста числа инфекций.

Об этом заявила в понедельник премьер-министр Эрна Солберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По ее словам, правительство прекратит делать исключения карантина для отдельных иностранцев, приезжающих на работу в Норвегию.

С 31 октября все иностранные рабочие, прибывающие в скандинавскую страну из стран ЕС, где наблюдается большое количество случаев COVID-19, должны отбыть десятидневный самоизоляцию.

"Нам нужно делать больше, чтобы контролировать распространение инфекции", - сказала Солберг на пресс-конференции.

Общественные собрания в закрытых помещениях теперь будут ограничены участием 50 человек, тогда как ранее речь шла о 200. Частные встречи ограничены участием одной семьи, которая может принять не более пяти гостей.

Хотя в Норвегии самый низкий уровень новых случаев заражения COVID-19 в Европе, правительство считает, что должен принять новые меры, чтобы не пришлось переходить к более жестким правилам и изоляции жителей, как в некоторых других странах.