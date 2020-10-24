У Норвегії міністр вибачилась за перехід на зимовий час: шкода, 2020-й триватиме довше

Міністр торгівлі і промисловості Норвегії Іселін Нібе вибачилась за чергове переведення стрілок годинників на годину назад, через що 2020-й рік, який багато хто вважає кошмарним, триватиме довше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Aftenposten.

Питання переведення годинників знаходиться у сфері повноважень міністра торгівлі і промисловості. Як і решта європейських країн, в ніч на 25 жовтня Норвегія переходить на зимовий час, в результаті чого доба 25 жовтня буде на годину довшою.

"Як міністр часу я глибоко шкодую, що 2020-й триватиме на годину довше. Цей рік вже став значним випробуванням для багатьох" - заявила Нібе.

Слід зазначити, що це було радше іронічне нагадування про перехід на зимовий час: з переведенням стрілок годинника 2020-рік не стане на годину довшим, оскільки навесні країна переходила на літній час і переводила стрілки на годину вперед.

Однак міністр також спробувала підбадьорити людей, саме тому вона згадала про більш яскравий момент зміни часу.

Вона нагадала, що норвежці (як і всі інші європейці) зможуть поспати на годину довше.

"А коли ми встанемо, сонце буде вище горизонту, ніж у той самий час напередодні, і у нас буде більш світлий ранок", - сказала Іселін Нібе.