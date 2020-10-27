Франція на саміті ЄС вимагатиме заходів проти Туреччини

Франція закликала лідерів ЄС вжити заходів проти Туреччини після того, як президент Туреччини Таїп Ердоган поставив під сумнів психічне здоров'я президента Франції Еммануеля Макрона і закликав до бойкоту французьких товарів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Франція єдина, і Європа єдина. На наступній Європейській Раді Європа повинна буде прийняти рішення, які дозволять їй зміцнити баланс сил з Туреччиною, щоб краще захищати свої інтереси і європейські цінності", - заявив парламентарям міністр торгівлі Франк Рістер.

При цьому він не уточнив, про які саме заходи йдеться.

Варто зазначити, що санкцій ЄС проти Туреччини вже не перший місяць домагаються Греція і Кіпр – через роботи з розвідки вуглеводнів у східному Середземномор’ї.

Нагадаємо, 24 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Макрону потрібно "лікувати психіку" через політику президента Франції щодо мусульманської меншини.

Після цього Франція відкликала свого посла в Туреччині для консультацій.

Ердоган закликав співвітчизників припинити купувати французькі товари, приєднавшись до закликів по всьому мусульманському світу до споживчого бойкоту на знак протесту проти зображень пророка Мухаммеда, що демонструються у Франції, які мусульмани вважають богохульними.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розкритикував президента Туреччини, назвавши його висловлювання неприйнятними.