Франция на саммите ЕС потребует мер против Турции

Франция призвала лидеров ЕС принять меры против Турции после того, как президент Турции Тайип Эрдоган поставил под сомнение психическое здоровье президента Франции Эммануэля Макрона и призвал к бойкоту французских товаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Франция едина, и Европа едина. На следующем Европейском Совете Европа должна будет принять решения, которые позволят ей укрепить баланс сил с Турцией, чтобы лучше защищать свои интересы и европейские ценности", - заявил парламентариям министр торговли Франк Ристер.

При этом он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Стоит отметить, что санкций ЕС против Турции уже не первый месяц добиваются Греция и Кипр – из-за работ по разведке углеводородов в Восточном Средиземноморье.

Напомним, 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрону нужно "лечить психику" из-за политики президента Франции в отношении мусульманского меньшинства.

После этого Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций.

Эрдоган призвал соотечественников прекратить покупать французские товары, присоединившись к призывам по всему мусульманскому миру до потребительского бойкота в знак протеста против изображений пророка Мухаммеда, что демонстрируются во Франции, которые мусульмане считают богохульными.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал президента Турции, назвав его высказывания неприемлемыми.