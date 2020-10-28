Дочка і радниця президента Польщі виступила проти заборони абортів
Дочка і радниця президента Польщі з соціальних питань Кінга Дуда заявила про незгоду з наслідками, до яких може привести рішення Конституційного суду про майже повну заборону абортів.
Свою заяву донька Анджея Дуди поширила в Twitter, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
"Рішення, що існувало досі, давало можливість вибору. Вибір, а не примус. Жінка могла, але не повинна була цим правом користуватися. У такому неймовірно складному випадку, як народження дитини, яка може померти через хвилину або годину після пологів, рішення продовжити або перервати вагітність має бути залишене жінці і прийняте відповідно до її власної совісті, її системи цінностей, її власних переконань. Тому що саме ця жінка стикається з наслідками свого рішення протягом всього життя", - йдеться в заяві Кінги Дуди.
"Тому я не можу змиритися з наслідками, які несе з собою вирок Конституційного суду. Мені здається, що депутати, які в Польщі визначають закон, повинні якомога швидше знайти розумне і компромісне рішення нинішньої ситуації, яке зможе завершити спір, викликаний рішенням", - заявила дочка президента.
При цьому вона зазначила, що сама не стала б переривати вагітність, якби у її дитини виявили вади, несумісні з життям. "Однак я не думаю, що інші жінки повинні думати і діяти так само, як я. У кожної людини є вільна воля", - підкреслила Дуда.
За її словами, вона розуміє обурення жінок, викликане вироком Конституційного суду. Однак на думку доньки президента, частина протестувальників вдається до екстремістських дій, на які не можна погодитися - нищення церков або образа людей, які не поділяють їхніх поглядів.
Дочка президента, яка одночасно є радницею свого батька з соціальних питань, зазначила, що вважає її думки своєю особистою справою, однак, будучи молодою жінкою, здатною стати матір'ю, в рамках виключення вирішила поділитися своєю думкою.
22 жовтня Конституційний cуд виніс рішення про відповідність Конституції статті закону з 1993 року, яка забороняє аборт, але дозволяє зробити його в певних обставинах, в тому числі і при важкому пошкодженні дитини в пренатальному періоді або ж у разі важкої хвороби, що веде до смерті. КС вирішив, що положення цієї статті несумісне з Конституцією.
Рішення призвело до масових протестів по всій країні.
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