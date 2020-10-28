Дочь и советница президента Польши выступила против запрета абортов

Дочь и советница президента Польши по социальным вопросам Кинга Дуда заявила о несогласии с последствиями, к которым может привести решение Конституционного суда о запрете абортов.

Свое заявление дочь Анджея Дуды распространила в Twitter, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Решение, которое существовало до сих пор, давало возможность выбора. Выбор, а не принуждение. Женщина могла, но не должна была этим правом пользоваться. В таком невероятно сложном случае, как рождение ребенка, который может умереть через минуту или час после родов, решение продлить или прервать беременность должно быть оставлено женщине и принято в соответствии с ее собственной совестью, ее системой ценностей, ее собственными убеждениями. Потому что именно эта женщина сталкивается с последствиями своего решения в течение всей жизни", - говорится в заявлении Кинги Дуды.

"Поэтому я не могу смириться с последствиями, которые несет с собой решение Конституционного суда. Мне кажется, что депутаты, которые в Польше определяют закон, должны как можно скорее найти разумное и компромиссное решение нынешней ситуации, которое сможет завершить спор, вызванный решением", - заявила дочь президента.

При этом она отметила, что сама не стала бы прерывать беременность, если бы у ее ребенка обнаружили недостатки, несовместимые с жизнью. "Однако я не думаю, что другие женщины должны думать и действовать так же, как я. У каждого человека есть свободная воля", - подчеркнула Дуда.

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По ее словам, она понимает возмущение женщин, вызванное приговором Конституционного суда. Однако, по мнению дочери президента, часть протестующих прибегает к экстремистским действиям, на которые нельзя согласиться - уничтожение церквей или оскорбление людей, которые не разделяют их взглядов.

Дочь президента, которая одновременно является советницей своего отца по социальным вопросам, отметила, что считает свое мнение своим личным делом, однако, будучи молодой женщиной, способной стать матерью, в рамках исключения решила поделиться своим мнением.

22 октября Конституционный суд вынес решение относительно соответствия Конституции статьи закона от 1993 года, которая запрещает аборт, но позволяет сделать его в определенных обстоятельствах, в том числе и при тяжелом повреждении ребенка в пренатальном периоде или в случае тяжелой болезни, ведущей к смерти. КС решил, что положение статьи несовместимо с Конституцией.

Решение привело к массовым протестам по всей стране.

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