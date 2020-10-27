Качинський підтримав КС щодо заборони абортів і закликав до захисту церков

Голова керівної партії Польщі "Право і справедливість", віцепрем’єр Ярослав Качинський заявив, що рішення Конституційного суду щодо повної заборони абортів відповідає Конституції і іншим бути не могло.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

22 жовтня Конституційний cуд виніс рішення про відповідність Конституції статті закону з 1993 року, яка забороняє аборт, але дозволяє зробити його в певних обставинах, в тому числі і при важкому пошкодженні дитини в пренатальному періоді або ж у разі важкої хвороби, що веде до смерті. КС вирішив, що ця стаття несумісна з Конституцією.

"Це рішення повністю відповідає Конституції, більш того, відповідно до Конституції іншого рішення з цього питання бути не могло", - заявив Качинський.

" Це рішення не може бути змінено протягом строку дії чинної Конституції. Не можна тим більше прийняти закон, який дозволяв би "аборт за бажанням", а така вимога лівих, сформульована сьогодні в Сеймі серед криків " війна, війна!"- підкреслив він

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Через рішення Конституційного суду в містах по всій Польщі протестують тисячі жінок. Демонстрації проходили серед іншого перед будинком Ярослава Качинського, резиденцією ПіС у Варшаві, будівлею Конституційного Суду і перед церквами.

Качинський зокрема згадав, що з нагоди протестів відбуваються напади на церкви.

За його словами, демонстрації "шкідливі" і їм слід протистояти. Він підкреслив, що "зокрема, ми повинні захищати польські церкви".

"Ми повинні захищати їх за всяку ціну. Я закликаю всіх членів "Праваі справедливості" і всіх, хто підтримує нас, взяти участь у захисті церкви, в захисті того, що сьогодні піддається нападу і піддається нападу не випадково", - заявив лідер ПіС.

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