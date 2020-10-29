Кулеба: готові далі працювати з Угорщиною, але жорстко відповімо на порушення законів

Україна готова до продовження конструктивної співпраці з Угорщиною для вирішення спірних питань попри скандал із агітацією угорських високопосадовців на місцевих виборах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в Києві.

"Попри цей кричущий випадок, дипломатія - це гра в довгу, і ми готові рухатися далі у відносинах, але виключно з повагою до національних інтересів країн. Ті, хто хоче продовжувати стан сварки, вони знаходяться на іншому боці барикад, і ми будемо рішуче протистояти будь-яким спробам підважити український суверенітет", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що за останній рік вдалося відновити конструктивну взаємодію між країнами, зокрема, Угорщина підтримала приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО.

"Але потім ми зайшли в процес місцевих виборів, і на жаль угорські колеги вирішили трошки поагітувати. Відповідно до законодавства України, подібна агітація є забороненою. Ми неодноразово попереджали угорських колег утримуватися, на жаль нас не почули", - сказав міністр.

Кулеба наголосив, що Україна жорстко відповіла, заборонивши в'їзд двом угорським високопосадовцям, і вчинила б так з будь-якою країною.

"Кожна країна повинна поважати себе і якщо держава демонструє зневагу до твоїх законів, то ти маєш відповідати. І ми жорстко відповіли. Але я переконаний в тому, що найкращим результатам у відносинах має бути не перемога, а результативна нічия, така, яку вчора здобули "Динамо" і "Ференцварош", - сказав міністр.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на минулих в країні місцевих виборах.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав рішення "жалюгідним і нісенітницею".

У день голосування на місцевих виборах в Україні, 25 жовтня, Сійярто поширив заклик до українських угорців голосувати за одну з партій, що бере участь у місцевих виборах на Закарпатті – КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття), а також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову, представника угорської громади Золтана Бабяка.