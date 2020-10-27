Сійярто назвав "жалюгідною" заборону в'їзду в Україну угорським високопосадовцям

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав рішення України заборонити в'їзд двом угорським урядовцям через втручання у місцеві вибори "жалюгідним і нісенітницею".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

За його словами, Україна зробила "недружні кроки" щодо Угорщини, викликавши угорського посла і вирішивши заборонити в'їзд двом чиновникам.

"Цим Україна надсилає сигнал... що вона відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо євроатлантичної інтеграції", - сказав Сійярто.

Сійярто у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook зазначив, що Будапешт поки не отримував офіційного повідомлення про українську заборону.

Міністр привітав перемогу угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні, що, на його думку, означає, що думку угорців слід враховувати щодо майбутнього Закарпаття.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на минулих в країні місцевих виборах.

25 жовтня МЗС заявило про "пряме втручання" Будапешта в український виборчий процес та про неповагу Угорщини до українського законодавства.

У день голосування на місцевих виборах в Україні, 25 жовтня, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто поширив заклик до українських угорців голосувати за одну з партій, що бере участь у місцевих виборах на Закарпатті – КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття), а також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову, представника угорської громади Золтана Бабяка.